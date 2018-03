Fahrzeiten Ab Ostern 2018 fährt die Wipperliese wieder regulär an den Wochenenden und an Feiertagen. Abfahrt ist 9:30 Uhr alle zwei Stunden ab Bahnhof Klostermansfeld in Benndorf. Die letzte Bahn fährt 17:30 Uhr. 18:06 Uhr geht es von Wippra wieder zurück. Neu in der Saison 2018 ist außerdem, dass es an jedem ersten Mittwoch im Monat einen zusätzlichen Fahrtag gibt. Pro Station zahlt man 50 Cent.