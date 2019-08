In der Kirche in Quenstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz sind zwei historische Sandsteinreliefs notgesichert worden. Wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mitteilte, stammen die beiden quaderförmigen Sandsteinblöcke mutmaßlich aus dem Mittelalter.

Die Bildmotive geben aber auch den Experten Rätsel auf. Zwar lassen diese den Denkmalschützern zufolge darauf schließen, dass die Steine in Beziehung zueinander stehen. Ihre Darstellungsweise macht gleichzeitig aber auch die zeitliche Einordnung schwierig. So könnten die Steine auch Szenen aus der vorchristlichen Mythenwelt zeigen.

Ursprünglich wurden die Bildsteine bereits bei Bauarbeiten in der Kirche Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Der ehemalige Pfarrer sicherte sie damals und verwahrte sie mehr als 150 Jahre im Turmgewölbe. Mittlerweile stark verfallen und porös hat eine ehrenamtliche Denkmalpflegerin Spenden gesammelt, damit die Steine restauriert werden können.

Gleichzeitig wird zu ihrer Bedeutung geforscht. Eine spannende Herausforderung findet Karsten Böhm vom Landesamt für Denkmalpflege. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Mein Herz hüpft absolut, denn es sind Stücke, die sind mir in der Art und Weise noch nicht begegnet. Und das führt dahin, dass man sich immer tiefer in diese Darstellungsformen hineindenkt, versucht Parallelen und Interpretationen zu entwickeln. Das ist schon ein tolles Erlebnis, so etwas mit begleiten zu können."