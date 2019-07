Am Sonntag hatte es in einem Mehrfamilienhaus in Sangerhausen gebrannt – jetzt geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz MDR SACHSEN-ANHALT. Die Brandermittler hatten festgestellt, dass das Feuer am frühen Sonntagmorgen im Keller des Wohnhauses in der Karl-Liebknecht-Straße an unterschiedlichen Stellen ausgebrochen war. Die Flammen schlugen zeitweise meterhoch aus dem Keller.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Laut Polizei könnte es sich bei der Brandstiftung um einen fremdenfeindlichen Hintergrund handeln. Bildrechte: dpa 18 Hausbewohner mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden, darunter auch zehn Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren. In dem Haus wohnten überwiegend syrische Flüchtlinge. Deshalb schließt die Polizei einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus. Momentan sind die sieben Wohnungen nicht bewohnbar, da auch ein Stromverteilerkasten zerstört worden war.



Die vier Familien und drei allein lebende Personen sind alle in anderen Wohnungen untergekommen, zum Teil auch privat. Das sagte die Sprecherin der Stadt Sangerhausen MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage. "Es droht für niemanden die Obdachlosigkeit", so Marina Becker.

Bereits mehrere Brände