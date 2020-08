Die Grundschule im Gerbstedter Ortsteil Siersleben bleibt zunächst geöffnet. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es ist eine kleine Sensation auf den allerletzten Drücker: Die Grundschule in Siersleben im Landkreis Mansfeld-Südharz bleibt weiterhin geöffnet. Eigentlich sollte sie nach den Ferien geschlossen bleiben, weil dort zu wenig Kinder unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler hätten dann nach Gerbstedt fahren müssen. Am Mittwoch, dem letzten Tag der Sommerferien, entschied das Verwaltungsgericht in Halle anders.

Die Begründung: Der Beschluss zur Schulschließung und die damit verbundene Allgemeinverfügung der Stadt Gerbstedt – zu der Siersleben gehört – ist juristisch fehlerhaft. Der Schließungsbeschluss wurde inhaltlich nie veröffentlicht, das muss aber explizit gemacht werden. Durch das Versäumnis der Stadt Gerbstedt können die Kinder nun vorerst weiter in Siersleben zur Schule gehen.

Pensionäre helfen als Lehrer aus

Für Eltern und Kinder ist das eine große Erleichterung. Lange hatten sie für den Erhalt der Schule gekämpft und mehrfach demonstriert. Am Morgen des ersten Schultages leuchteten die Kinderaugen. Derweil hatten einige Eltern Tränen in den Augen. Auch Ortsbürgermeister Mario Modesti (Die Linke), der seit Jahren für den Erhalt kämpft, zeigte sich erleichtert: "Mir ist gestern Nachmittag ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe danach nicht mehr gewusst, was hinten und vorne ist. Emotional war das ein großer Moment nach so einem langen Kampf."

Die Entscheidung, dass die Schule geöffnet bleibt, kam erst in letzter Minute. In aller Eile haben die Eltern dann neue Lehrkräfte organisiert. "Wir haben zusammen gesessen und überlegt, was wir jetzt machen. Schließlich hatten wir keine Lehrer", sagt Modesti. "Dann haben wir die alten Lehrer aus unserer eigenen Schulzeit angerufen. Die sind alle in Pension. Und natürlich haben die zugesagt. Schließlich kennen sie die Schule und haben sie mit aufgebaut." Lehrerin Anneliese Reinhard ist kurzfristig eingesprungen und unterrichtet die Kinder. Bildrechte: MDR/ Stefan Bringezu

Kampf ist noch nicht vorbei

Doch endgültig ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes nicht. Das wissen auch die Eltern. Eine Mutter sagt: "Fakt ist, das ist ein Etappensieg. Wir müssen weiter kämpfen. Das wird nicht das Ende sein. Wir werden alles daran setzen, zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, die Schule zu erhalten."