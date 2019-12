Eine andere Kundin in Beyernaumburg erklärt, warum sie lieber im Sparkassenbus Geld abhebt: "In den großen Filialen hat man das Gefühl, dass einem vielleicht jemand auf die Finger guckt." Wenn sie mit größeren Geldbeträgen aus der Filiale komme, wolle sie keine weite Fahrt mehr unternehmen müssen. Hinzu komme, dass die Fahrt von Beyernaumburg nach Sangerhausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln einen halben Tag dauere, obwohl die Stadt nur etwa sieben Kilometer entfernt ist. "Wenn ich hier gegen 8 Uhr mit dem Bus losfahre, bin ich nicht vor Mittag zurück." Wenn der Sparkassenbus im Ort hält, spare das also viel Zeit und Aufwand. "Also schreiben Sie, dass der Bus wirklich sehr wichtig für uns ist!"

Angst, dass auch der Bus wegfällt

Darum bitten mich viele Kunden. Dabei schwingt eine Angst mit, dass nach dem Ende der Sparkassen-Agentur oder Filiale in ihrem Dorf vielleicht auch der Bus irgendwann nicht mehr kommt. Dass die Busrouten geändert würden, komme durchaus vor, sagt Pilz. "Wenn wirklich nur noch drei Menschen in einem Dorf den Bus nutzen, dann halten wir nicht mehr", erklärt er. Für die verbliebenen Kunden sei das oft schwer: "Warum halten Sie denn nicht mehr an, Sie fahren doch sowieso hier durch, fünf Minuten reichen doch", sei manchmal die Reaktion, wenn Pilz die schlechte Nachricht überbringen muss. Und als derjenige, der vor Ort ist, hat er diese Aufgabe.

Es geht bei den Gesprächen im Sparkassenbus längst nicht nur um Geldgeschäfte. Pilz erfährt auch Persönliches von seinen Kunden. Und er bemerkt auch, wenn Kunden nicht mehr kommen. Weil sie verstorben sind.

Viel Betrieb am Monatsende

Schon seit 1991, also seit fast 30 Jahren, fährt die Sparkasse durchs Mansfelder Land. Zunächst gab es sogar zwei Busse, weil es zwei Sparkassen gab: eine in Eisleben und eine in Hettstedt. Beide fusionierten dann zur Sparkasse Mansfeld-Südharz. Mittlerweile hat die Bank nur noch einen Bus – und das reicht, meint Pilz.

Ein Schild weist darauf hin, dass der Sparkassenbus jeden Dienstag in Blankenheim hält. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Etwa 15 Kunden sind an diesem Dienstag vor Weihnachten in Blankenheim und auch Beyernaumburg zum Sparkassenbus gekommen. Die Kundenzahlen in jedem Ort variierten, sagt Pilz. Dass gar kein Kunde an einem Stopp den Service nutze, sei extrem selten. Manchmal dauere es vielmehr länger als vorgesehen, wenn besonders viele vorbeikämen und die Haltezeit nur kurz sei. Gewöhnlich sei am Monatsende mehr los, wenn die Rente aufs Konto kommt, so Pilz‘ Erfahrung. Auch vor Feiertagen wie eben Weihnachten kämen mehr: "Viele heben dann noch etwas ab." Außerdem wird Pilz erst am 7. Januar 2020 wieder nach Blankenheim und Beyernaumburg kommen.

Freude an der Arbeit

Pilz fährt den Sparkassenbus seit 1996 durchs Land, von Montag bis Freitag. Start- und Endpunkt ist immer Hettstedt, denn dort muss er den Bus vorbereiten, beispielsweise nachts die Batterie der mobilen Filiale laden. Jeden Wochentag dann eine andere Route, insgesamt 25 Haltepunkte, etwa 500 Kilometer Fahrtstrecke pro Woche. Aber das sei nicht anstrengend. Im Gegenteil, er genießt es: "Ich mag es, durchs Mansfelder Land zu fahren", sagt er. Früher habe er im Keller gearbeitet, beim Tresor. Nun fährt er durch eine hügelige Landschaft in Dörfer mit Kopfsteinpflaster, Fachwerkhäusern und alten Schlössern. An diesem frühlingshaften Dienstag im Dezember hat er Sicht bis zum Kyffhäuser.

Pilz genießt die Fahrten durchs Mansfelder Land. (Archivbild) Bildrechte: Uwe Siegismund

Aber es ist nicht nur das. "Ich mag eigentlich alles an der Arbeit", sagt Pilz. Im Bus sei es warm und trocken, die Kunden seien alle nett. "Sie haben Angst, wenn ich in Rente gehe", sagt er. Im September 2021 wird das so weit sein.

Doch Pilz ist sich sicher, dass die Sparkasse Mansfeld-Südharz den Bus auch danach weiter betreiben wird. Obwohl das die Sparkasse Geld kostet, gerade bei den geltenden Negativzinsen. Schließlich sei das Fahrzeug schon da. Es müsse sich nur ein Mitarbeiter mit dem entsprechenden Führerschein finden. Pilz mag seinen Beruf nicht nur: Er findet ihn auch wichtig. Denn Geldgeschäfte selbst erledigen zu können, stehe an erster Stelle: "Das hat etwas mit Mündigkeit zu tun", sagt er. Und die will er seinen Kunden ermöglichen. Zu diesen gehört übrigens auch Pilz' Vater. In dessen Dorf hält der Sparkassenbus jeden Freitag.