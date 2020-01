Nach den Worten des Bürgermeisters wird der Brandort am Dienstag noch gesichert. Anschließend müssten Sachverständige entscheiden, wie es weitergehe und ob die Häuser wieder zu betreten seien. Außerdem würden noch am Dienstag Brandursachenermittler die Arbeit vor Ort aufnehmen.

Am Montagvormittag war in Kelbra ein freistehender Schornstein in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff dann auf das unmittelbar benachbarte Gebäude über und nahm noch zwei weitere angrenzende Häuser in Mitleidenschaft. Bornkessel sprach in dem Zusammenhang von einem Totalschaden.



Alle Bewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Drei Familien sind zurzeit bei Freunden und Bekannten untergebracht. Unter den neun Personen sind nach den Worten des Bürgermeisters auch drei Kinder. Die Gemeinde wolle ihnen nun neue Wohnungen zur Verfügung stellen.