Auf nach Kanada Spielmannszug Hettstedt will WM-Titel verteidigen

Next stop Canada: 40 Spielmannsleute aus Hettstedt sind am Mittwoch nach Kanada gereist. Bei der Weltmeisterschaft der Spielmannszüge wollen sie in den kommenden Tagen ihren Titel verteidigen – und ganz Hettstedt stolz machen.



Vereinsvorsitzender Mathias Kaczmarek konnte sich am Morgen vor der Abreise noch gut an den Empfang nach dem Titel-Sieg 2017 erinnern. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das sei damals unglaublich gewesen. Davon werde er sicher noch seinen Enkeln erzählen.