Zum Hochwasserschutz wird aus dem Stausee bei Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz Wasser abgelassen. Das Ufer gleicht deshalb derzeit einer Schlammpfütze. Nun soll der See komplett trockengelegt werden: Der Betreiber plant zusammen mit dem Umweltministerium, für seltene Vögel am See einen besseren Rückzugsort zu schaffen. Das Wasser soll bereits am kommenden Samstag abgelassen werden.

Angler und Camper reagierten empört auf das Vorhaben. Sie befürchten unter anderem ein Problem für den örtlichen Tourismus. Denn der Segelverein verzeichnet nach den trockenen Sommern kaum noch genug Wasser.

Angler haben einstweilige Verfügung gegen Trockenlegung eingereicht

Angler geben zu bedenken, dass ein Ablassen des Sees zudem tausende Fische töten würde. Diese könnten nicht alle geborgen werden, erklärt ein Angler. Er verweist in dem Zusammenhang auf das Tierschutzgesetz – und fragt, ob dieses denn in Sachsen-Anhalt überhaupt nicht gelte. Wenn das Wasser fischfrei sei, habe sich das Angeln am Stausee praktisch erledigt. Der Kreisangelverein Sangerhausen hat beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Trockenlegung des Sees eingereicht.