Fund aus der Steinzeit 7.000 Jahre alte "Worfschale" entdeckt

Restaurator Heiko Breuer vom Landesmuseum Halle mit der "Worfschale". Ursprünglich soll die Schale oval gewesen sein und seitliche Griffe gehabt haben. Bildrechte: dpa

Archäologen haben eine rund 7.000 Jahre alte sogenannte "Worfschale" in monatelanger Kleinarbeit aus dem Füllmaterial eines Brunnens in Niederröblingen im Landkreis Mansfeld-Südharz freigelegt. Mit solchen Schalen trennten Bauern in der Steinzeit die Spreu vom reifen Getreide. Archäologin Susanne Friederich vom zuständigen Landesamt sagte, dass es sich dabei um die älteste bisher bekannte Worfschale handle.

Das Wort "worf" komme von "werfen", erklärte Friederich. Der Bauer habe Getreide in die Schale gelegt und es bei Wind in die Luft geworfen. Dabei seien die leichte Spreu und die Hülsen der Getreidekörner davongeflogen. Die schwereren Körner seien gereinigt zurück in die Schale gefallen. "Der Vorgang wurde mehrere Male wiederholt, bis nur noch Körner in der Schale lagen." Diese Methode habe es in ähnlicher Form noch bis ins 19. Jahrhundert gegeben.

Durchmesser von 60 Zentimetern

Die Schale wurde in der Restaurierungswerkstatt des Landesmuseums für Archäologie in Halle aus dem Brunnen-Füllmaterial freigelegt. Sie ist vermutlich aus Birkenholz gefertigt, soll oval gewesen sein und einen Durchmesser von 60 Zentimetern gehabt haben. Das Fundstück lag in etwa 3,5 Metern Tiefe am Brunnenrand. Der Brunnen soll zu einer Siedlung gehört haben, in der vor Jahrtausenden Menschen lebten.

Mehr zum Thema