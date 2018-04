Nach Leck in Biogasanlage Ausgelaufene Gülle: Tote Fische in Wipper entdeckt

Der Landkreis Mansfeld-Südharz meldet ein Fischsterben in der Wipper. Grund dafür ist vermutlich das Leck in einer Biogasanlage in Hayn. Dort waren am Wochenende tausende Liter Gülle und Gärreste ausgelaufen und über eine Wiese in die Wipper geflossen.