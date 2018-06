Bewässern verboten Um Sangerhausen: Trinkwasser wird knapp

Rasen bewässern, Schwimmbecken füllen, Autos mit Trinkwasser waschen – all das ist ab sofort in und um Sangerhausen im Mansfelder Land verboten. Das Trinkwasser wird knapp und so beschränkt der Wasserverband Südharz die Nutzung.