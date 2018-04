Am Landgericht Halle ist am Donnerstag eine Frau wegen zweifachen Totschlags zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Sie hatte gestanden, zwei ihrer Neugeborenen 2004 und 2008 in Plastiktüten gesteckt zu haben. Darin sind die Kinder erstickt. Anschließend hat sie die Babys in einen Gefrierschrank gelegt.

Die 46-Jährige hatte vor Gericht gestanden, dass sie 2004 in ihrer Wohnung in Helbra im Mansfelder Land ein Mädchen zur Welt gebracht habe. Das gesunde Kind habe sie in eine Plastiktüte gesteckt und in einen Gefrierschrank gelegt. 2008 habe sie in Benndorf einen gesunden Jungen geboren, den sie ebenfalls in einer Plastiktüte in einen Tiefkühlschrank gelegt habe.