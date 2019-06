Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Mansfeld-Südharz sind vier Menschen lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatten sie am Donnerstagvormittag in einem Auto gesessen, das zwischen Polleben und der Lutherstadt Eisleben mit einem Lkw zusammengestoßen war. Sie wurden in dem Pkw eingeklemmt und mussten befreit werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.