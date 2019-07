Weltmeisterschaft in Kanada Bronze-Medaille für Hettstedter Spielmannszug

Bronze bei der Weltmeisterschaft der Spielmannzüge: Der Hettstedter Spielmannszug "Blau-Weiß" hat bei der WM der World Association of Marching Showbands (WAMSB) im kandaischen Calgary Bronze in der Kategorie Paradeshow geholt. Vereins-Geschäftsführer Mathias Kaczmarek sagte MDR SACHSEN-ANHALT kurz nach der Show, obwohl es mit dem erneuten WM-Titel nach 2017 nicht geklappt habe, seien alle glücklich über Platz drei. Der Fanfarenzug Strausberg in Brandenburg ist neuer Weltmeister in der Kategorie Parade. Der Fanfarenzug Dresden hat die Silbermedaille geholt.