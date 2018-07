Wohnheim in Sangerhausen Behinderter Mann tot in der Badewanne aufgefunden

In einem Behindertenwohnheim in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Montagnachmittag ein Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat das Personal den 35-jährigen Bewohner bewusstlos im Wasser einer Badewanne entdeckt. Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle sagte, dass gegen eine 39-jährige Mitarbeiterin des Wohnheimes wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird. Die genaue Todesursache stehe aber noch nicht fest. Deshalb sei die Obduktion der Leiche veranlasst worden.

Rentner in Beyernaumburg tödlich verbrüht

Erst im Februar 2017 war in einem Wohnheim in Beyernaumburg ein Rentner in einer Badewanne durch zu heißes Wasser zu Tode gekommen. Der ältere Mann, der nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war, erlitt Verbrühungen zweiten Grades und starb sechs Tage später.