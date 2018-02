Braunkohleabbau MIBRAG macht erstmals Verluste

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) schreibt erstmals rote Zahlen. Wie das Unternehmen MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, machte der Konzern im Jahr 2016 fast 44 Millionen Euro Verlust. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn im niedrigen zweistelligen Bereich erwirtschaftet. Die MIBRAG baut in den Tagebauen Profen im Burgendlandkreis sowie Vereinigtes Schleenhain in Sachsen jährlich bis zu 20 Millionen Tonnen Rohbraunkohle ab. Rund 1.900 Menschen sind dort beschäftigt.

2016 habe es sich um eine ernste Situation gehandelt. Laut MIBRAG lagen die Gründe für den Verlust "unter anderem im dramatischen Preisverfall bei Großhandelspreisen für Strom in Folge der Energiewende, der erhebliche Umsatzausfälle nach sich gezogen hat". Die Geschäftsführung hätte jedoch ein "umfangreiches Kostensenkungsprogramm" aufgelegt. Im Jahr 2017 sei das Unternehmen in die Gewinnzone zurückgekehrt, hieß es.

Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, teilte zu den nun bekanntgewordenen negativen Zahlen aus dem Jahr 2016 mit: "Die Zahlen der MIBRAG belegen: Ein abrupter Ausstieg aus der Braunkohleverstromung hätte schwerwiegende Folgen." Der Betrieb eines Tagebaus oder eines Braunkohlekraftwerks werde für Jahrzehnte geplant. Erst am Ende des Zeitraums seien die Gelder angespart, die für die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft notwendig seien. "Für das Mitteldeutsche Revier brauchen wir daher Übergangszeiten bis 2040, in denen Tagebaue und Kraftwerke weiterarbeiten können", so Ulrich. Ansonsten würde der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden.