Stadtwerke Halle Müllentsorgung mit wenigen Klicks

In Halle werden neue Tourenpläne für die Müllentsorgung getestet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es war ein logistischer Alptraum: Jeden Tag sind etwa 20 orangefarbene Müllfahrzeuge in Halle auf Tour und die Planung der Routen ist kompliziert. "Das Problem war, dass die Kollegen aus der Planung alles manuell in die Tourenpläne einarbeiten mussten", sagte Hans-Christian Neuber vom Entsorgungsdienst der Stadtwerke Halle. Anmeldungen neuer Haushalte, Ummeldungen, gesperrte Straßen – all das brauchte laut Neuber "relativ hohen personellen Aufwand". Mit dem neuen System gingen solche Änderungen nun in wenigen Minuten, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT.

Dirk Sackmann ist Professor für Logistik, BWL und Produktionswirtschaft an der Fachhochschule Merseburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Logistiker der Fachhochschule Merseburg haben zusammen mit den Stadtwerken Halle einen Algorithmus programmiert, der bereits in der Praxis angewendet wird. So können die einzelnen Touren und die jeweilige Auslastung der Müllfahrten ideal miteinander verbunden werden. Manche Müllautos wurden bisher nur zu 75 Prozent voll, andere konnten gar nicht so viel mitnehmen, wie sie sollten. Professor Dirk Sackmann von der Fachhochschule Merseburg war eines deshalb besonders wichtig: "Die Erfahrungen der Kollegen, insbesondere der Fahrer, mit in unsere Verfahren und Algorithmen einzubeziehen."

Die Müllgebühren bleiben stabil

Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt nun: Keine Müll-Tour ist mehr überlastet, allerdings gibt es noch zu viele unausgelastete. Doch schon jetzt bringt die Tourenoptimierung enorme wirtschaftliche Vorteile: Die Fahrten werden sinnvoll zusammengefasst und die Entsorgungsgebiete optimal aufgeteilt. Außerdem verkürzen die neuen Fahrtrouten die Fahrzeiten. Das spart auf lange Sicht Geld und hält die Müllgebühren für die Hallenser stabil.

Der nächste Schritt ist zudem schon in Arbeit, so Hans-Christian Neuber vom Entsorgungsdienst. "Wir wollen eine Verknüpfung zwischen den Mülltouren, den Kehrmaschinentouren und der Gullyreinigung." Schließlich wäre es effektiv, wenn in Straßen, in denen für die Straßenreinigung ein Parkverbot besteht, auch gleicht die Gullys sauber gemacht werden könnten.

Mehr zum Thema