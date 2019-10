Im Fall des Attentäters, der vergangene Woche zwei Menschen in Halle getötet hat, haben Journalisten von ZEIT ONLINE herausgefunden: Er spielte Computerspiele, war in der Gamer-Szene aktiv. In ihrem dazugehörigen Artikel „Er plante seine Taten wie Computerspiele“ beschreiben sie beispielsweise, dass sein gedrehtes Video vom Anschlag die Optik eines Ego-Shooters hat. Immer wieder ist der Lauf der Waffe zu sehen, die er selbst gebaut hat. Vorweg: Diese "First-Person"-Sicht ist eine normale Einstellungs-Option und Ego-Shooter liefern keine Anleitung zum Bau von Waffen. Die wird er vielleicht im Internet gesucht und gefunden haben. Denn: Bilder von Waffen gibt es Online zu Hauf. Genauso hätte er sie sich auch aus Filmen mit gewalttätigen Szenen abschauen können, wie in Stanley Kubricks "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte die Bombe zu lieben" oder "Kill Bill" von Quentin Tarantino. Was aber in der Kritik steht: Computerspiele. Nur, weil er die hobbymäßig gespielt hat.

Ja, Ego-Shooter beinhalten Waffen, mit denen auf fiktive Charaktere geschossen wird. Und ja, es gibt auch, wie die ZEIT ONLINE-Redakteure thematisieren, sogenannte Achievements. Also Punkte und Belohnungen innerhalb des Spiels, wenn dort besonders viele Personen getroffen wurden. Diese soll der Halle-Attentäter in einem Manifest aufgeführt haben, und schreiben, dass jeder Mord in der Wirklichkeit einen Bonuspunkt wert ist. Aber: Das ist seine krude Idee. In allererster Linie sind Achievements ein System, nach dem Punkte vergeben werden. Ein Wettbewerb. Denn das ist ein Spiel unter anderem grundsätzlich nach der Definition im Duden: ein "nach bestimmten Regeln erfolgender sportlicher Wettkampf, bei dem zwei Parteien um den Sieg kämpfen."

Und da es nun einmal ein Ego-Shooter ist, dient – rational gesagt – die Zahl der getroffenen Personen als Wert, um den Sieger zu ermitteln. Genau wie die Anzahl der Tore im Fußball. Für Personen, die selbst nichts mit diesen Spielen am Hut haben, mag das krude und abartig klingen. Deshalb haben die Spiele zum einen eine Altersbeschränkung (mindestens FSK 16, meistens FSK 18). Zum anderen sind die Personen in einigen Spielen, wie Fortnite, Teil einer bunten Welt, die nichts mit der Realität zu tun hat.

Andere Faktoren führen zum Anschlagsplan

Gleichzeitig gibt es Computerspiele, wie Call of Duty oder Assassin's Creed, die der Realität nachempfunden sind und dabei teilweise geschichtliche Fakten vermitteln. Was dabei aber nicht vergessen werden darf: Diese Spiele werden aus Spaß gespielt, oft Online mit Freunden als soziale Interaktion. Oder auf einem professionellen eSport-Level als Wettkampf. Es ist etwas vollkommen anderes, ob auf diesem spielerischen Niveau fiktive Charaktere getötet werden, oder ob jemand in der Realität in einen Laden geht, Zutaten für Sprengsätze kauft, daraus Granaten baut und einen Anschlag plant. Spieler des Städtebau-Simulators Sim City werden auch nicht plötzlich Städteplaner. Und Spieler des Strategiespiels Civilization VI wollen nicht plötzlich die Weltherrschaft an sich reißen und Könige werden.

Dass jemand einen Anschlag plant, dazu führen ganz viele Faktoren. Computerspiele sind keine davon. Das können – generell gesprochen – beispielsweise soziale Aspekte sein: ein schwieriges Familienumfeld, Mobbing in der Schule oder psychische Probleme. Oder eine Mixtur aus vielen Komponenten. Vielleicht ist es ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Aus dem Grund könnte der Halle-Attentäter das Ganze gefilmt und auf der Streaming-Plattform Twitch veröffentlicht haben. Einmal dreht sich die Welt um ihn, er bekommt Aufmerksamkeit wie sonst vielleicht nicht. Er will es allen zeigen, dass er das kann – er will es sich und der Welt beweisen, weil er sonst vielleicht den Zuspruch nicht bekommt. Weil er sonst die Liebe und Anerkennung nicht erhält.

Computerspiele als Sündenbock? Zu einfach gedacht!