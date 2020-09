Zwischen Colbitz und Tangerhütte Nordverlängerung der Autobahn 14 wächst

Bei Colbitz im Landkreis Börde sind die letzten Vorbereitungen für die Freigabe des A14-Abschnitts am Montag mittlerweile abgeschlossen. "Also können wir den Verkehr auf diese Autobahn drauflassen", sagte Bauleiter Steffen Kauert MDR SACHSEN-ANHALT.

Die gesamte Beschilderung wurde noch einmal geprüft und die letzten baulichen Schritte und die Mäharbeiten abgeschlossen, so Kauert. Zudem seien am Freitag die verkehrsbehördlichen Abnahmen gelaufen. Am Montag wird dann unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur Eröffnung erwartet.