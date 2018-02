SV Halle Großer Jubel nach Olympia-Gold von Margis

Olympisches Gold für Bobfahrer Thorsten Margis vom SV Halle: Mit seinem Piloten Francesco Friedrich fuhr Margis in Pyeongchang zeitgleich mit dem kanadischen Bob von Justin Kripps auf den ersten Platz.

Das spannende Rennen wurde natürlich auch in Halle verfolgt. In einem Restaurant trafen sich Mitglieder des SV Halle zum Mitfiebern und Daumen drücken. Als das Ergebnis feststand, war der Jubel riesengroß.



Für Hardy Gnewuch vom SV Halle räumten die beiden verdient Gold ab. Seiner Meinung nach ist Friedrich einer der nervenstärksten und besten Piloten. Aber am Ende sei der ausschlaggebende Punkt die Physis und Athletik von Thorsten Margis gewesen.