"Lasst uns über den Tod reden. Er ist Teil des Lebens." Verena Jennicke ist aus Heiligenstadt im thüringischen Eichsfeld nach Halle an die Saale gekommen. Gemeinsam mit ihrer Freundin will sie dabei sein, wenn wieder Bäume in Erinnerung an Organspender gepflanzt werden. Für sie ist es ein Bedürfnis, Danke zu sagen. Danke dafür, dass sie jetzt etwas unbeschwerter leben darf.

Verena Jennicke (r.) ist nach Halle gekommen, um Danke zu sagen. Bildrechte: MDR/Martin Paul

"Ich habe Pankreas und Niere am 3. Dezember vor acht Jahren erhalten. Und am 2. Dezember zünde ich immer eine Kerze an", erzählt die 41-Jährige. "Denn ich weiß, dass jemand dafür gestorben ist." Darüber müsse man sprechen und nicht den Tod verschweigen. Denn, "irgendwann ist es zu spät."



Viele Menschen würden aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen den Gedanken an den Tod zur Seite schieben, erklärt sie. Genauso wie die Frage, ob man Organe spenden möchte oder nicht. Dabei wäre es ihrer Meinung nach so wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen und diese zu dokumentieren – schon allein, um den Angehörigen in einer schweren Stunde, nicht noch diese Entscheidung zuzumuten.