Durchsuchung im Süden Sachsen-Anhalts Polizei stellt 450 Cannabis-Pflanzen sicher

Bei einer groß angelegten Durchsuchung in Halle, Bitterfeld und dem Raum Mansfeld-Südharz ist der Polizei ein Schlag gegen einen internationalen Drogenring gelungen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, waren rund 200 Polizeibeamte an den Durchsuchungen beteiligt. Sie seien auf eine Indoor-Plantage mit mehr als 450 Cannabis-Pflanzen und mehr als 700 Gramm Marihuana gestoßen. Auch seien mehrere tausend Euro Bargeld gefunden und sichergestellt worden.