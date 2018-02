Starpianistin Ragna Schirmer Die mit den Puppen Klavier spielt

Die international gefeierte Pianistin Ragna Schirmer widmet sich einem Herzensprojekt: In Halle wird sie demnächst mit dem Puppentheater auf der Bühne stehen und ihrem Vorbild huldigen. Das Stück "Clara – Ein Spiel für Ragna Schirmer & Puppen" dreht sich um die Konzertpianistin Clara Schumann, die im 19. Jahrhundert erfolgreich war und mit der sich Ragna Schirmer schon lange beschäftigt hat. Sie studierte die Programme, die Schumann aufgeführt hat und fühlte sich in Leben und Denken der bemerkenswerten Frau ein. "Ich habe das Gefühl, sie schon ganz lange zu kennen und jetzt erscheint sie mir", sagte Schirmer MDR SACHSEN-ANHALT.

Für die Proben und für das Stück ist das Puppenspiel-Ensemble in das hallesche Puschkinhaus umgezogen, um statt der üblichen 100 Besucher nun Platz für 150 Menschen zu bieten. Die Bühne ist bereits fertig, im Hintergrund lächeln die Portraits von Clara und Robert Schumann von der Dekorationswand. Auch der Flügel steht für Ragna Schirmer bereit, auf dem sie die Schauspieler mit ihrer Musik begleitet. Die agieren als Puppen, haben Masken als Puppenköpfe auf. Die Schauspielerin der Clara ruft bei der Probe: "Ich spiele das letzte Konzert meines Lebens, nach 1.312 Konzerten trete ich ab!" – denn in dem Stück geht es um den letzten Konzertauftritt der bereits 71-jährigen Clara Schumann und damit um ihren Abschied vom Konzertpodium.

Ragna Schirmer Die Pianistin Ragna Schirmer wurde 1972 in Hildesheim geboren und lebt seit Jahren in ihrer Wahlheimat Halle. Sie gewann schon zahlreiche Wettbewerbe, darunter zwei Mal den renommierten Bach-Wettbewerb Leipzig. Schirmer erhielt auch zwei Klassik-Echo, unter anderem für die Aufnahme von Händels Klaviersuiten.

Ragna Schirmer im Hintergrund bei einem Auftritt zum Stück über den Komponisten Maurice Ravel. Bildrechte: Gert Kiermeyer

Für Ragna Schirmer ist es bereits der zweite Ausflug in die Puppenwelt. Schon in dem Stück "Konzert für eine taube Seele" hatte sie ab 2012 dem Komponisten Maurice Ravel am Flügel Leben eingehaucht. Damals wie heute war Puppentheaterchef Christoph Werner der Regisseur. Er ist begeistert davon, dass man mit dem neuen Stück und einer neuen Bühne nun auch auf Reisen gehen könne. Die Nachfrage sei groß, bereits vor der Premiere von "Clara" gebe es zahlreiche Einladungen von Festivals, die das Stück "blind" eingekauft hätten.