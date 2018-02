Vergabe öffentlicher Aufträge Halles OB Wiegand weist Vorwürfe zurück

Halles parteiloser Oberbürgermeister Bernd Wiegand hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach es bei der Vergabe öffentlicher Aufträge Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Wiegand teilte MDR SACHSEN-ANHALT schriftlich mit, mit den Recherchen des MDR-Magazins "Exakt" und der Städtischen Zeitung Halle werde "unter dem Deckmantel investigativer Recherche" Wahlkampf für den Oberbürgermeister-Kandidaten Hendrik Lange gemacht. Lange, der für die Linke auch im Landtag sitzt, hatte seine Kandidatur in dieser Woche verkündet.

Langes ehemaliger Mitarbeiter, der jetzt für die Städtische Zeitung arbeite, gebe sich als neutraler Journalist aus, obwohl er finanziell von der Linken unterstützt werde. "Offenkundig will Linken-Fraktionschef Bodo Meerheim angesichts seiner Insolvenz der SKV-Kita nachtreten, die übrigens Wirtschaftsprüfer Jens Rauschenbach seinerzeit untersucht hat", so Wiegand weiter. Ziel sei, wichtige Bauprojekte in Halle zu verzögern. Der Kita-Betreiber SKV hatte 2016 Insolvenz beantragt.