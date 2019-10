Natürlich gab es sehr viele negative Aussagen. Wenn man aber so in die Kommentarspalten schaut, so hatte ich zumindest das Gefühl, gab es auch positivere. Zum Beispiel Personen, die andere beruhigt haben und meinten, dass sie erstmal abwarten sollen, bis mehr bekannt ist. Wie habt ihr das erlebt?

Schörm: "Ja, die gab es. Und denen sind wir auch sehr dankbar. Sie Sorgen damit auch dafür, dass die Stimmung in unseren Kommentarspalten nicht überkippt. Solche Leute habe versucht, die Diskussion wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen. Es hat nicht so gut funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. Was man gemerkt hat: Die Posts, die dann unter diesen Kommentare kamen, waren viel weniger giftig, als es beispielsweise in Köthen vor einem Jahr war."

Rugullis: "Was ja immer wichtig ist, als Social Media-Redakteur und als Online-Chef, dass man sich vor Augen führt, dass die Mehrheit der Nutzer nicht die Artikel kommentieren, sondern stille Mitleser sind. Man darf nicht immer in die Falle tappen, dass man denkt, dass die Kommentierenden die gesamten Nutzer sind. Ich finde es immer gut, wenn Nutzer unsere Moderatoren-Rolle übernehmen, Argumente bringen und in den Dialog gehen. Ich habe auch das Gefühl – und das war bei Köthen und ist bei Halle so –, dass die Leute, die kluge Kommentare schreiben und eine offene Debatte wollen, durchaus da sind."

Was können wir als Online-Redaktion für Social Media aus der Berichterstattung über Halle lernen?

Rugullis: "Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir früher überlegen müssen, ob wir noch mehr Leute brauchen. Dass wir beispielsweise das Social Media-Team noch mehr verstärken. Dass wir uns erneut Alarmpläne anschauen und jetzt nochmal im Team unsere Arbeit zum Halle-Anschlag auswerten. Ich hoffe natürlich, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Trotzdem können wir auch unsere Berichterstattung noch einmal kritisch diskutieren und daraus lernen."