Regionalkonferenz in Halle SPD diskutiert über Koalitionsvertrag

Nach der Koalitionsvereinbarung mit CDU und CSU findet am Dienstagabend die erste Regionalkonferenz der SPD in Sachsen-Anhalt statt. Bislang haben sich etwa 60 Mitglieder für die Veranstaltung in Halle angemeldet. Die Partei erwartet nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT aber noch spontane Teilnehmer. Zwei weitere Konferenzen finden am Donnerstag in Magdeburg und am kommenden Montag in Bismark im Landkreis Stendal statt.

Bei der ersten Konferenz in Halle will die stellvertretende SPD-Landeschefin Katja Pähle für den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der Union werben. Pähle sagte MDR SACHSEN-ANHALT vorab, sie werde die Punkte aufzählen, die ihre Partei in den Vertrag hineinverhandelt habe. Dazu zähle sie unter anderem das Investitionsprogramm für Bildung, aber auch zahlreiche Punkte in den Bereichen Arbeit und Soziales.

Keine Personaldebatten geplant

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Katja Pähle Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Pähle sprach sich gegen Debatten über einzelne Posten in der SPD aus: "Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir nicht nur über Personal reden, sondern auch tatsächlich den Inhalten ihre Bedeutung beimessen." Sie erwarte von den Parteimitgliedern eine sachliche und faire Diskussion.



Hintergrund ist die parteiinterne Kritik an der kommissarischen Übernahme des Bundes-Parteivorsitzes durch Andrea Nahles. Das SPD-Präsidium will am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten. Noch-SPD-Chef Schulz hatte angekündigt, er werde das Amt abgeben.

Jusos gegen GroKo

Erwartet werden auch Mitglieder der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos. Sie sprechen sich gegen eine Neuauflage der Großen Koalition im Bund aus. Tina Rosner, Landesvorsitzende der Jusos, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, einige Punkte seien erfolgreich verhandelt worden. Wichtige Punkte würden aber fehlen. Dazu zählten die Bürgerversicherung, Gerechtigkeit, Rente und der Familiennachzug. Es gebe viele Kritikpunkte. Rosner weiter: "Wir müssen uns ganz tief in die Augen schauen, uns neu aufstellen, sowohl inhaltlich als auch personell gucken, wie wir den Laden wieder ordentlich hinkriegen."

