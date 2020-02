"Brunis Späti-Kiosk" Wie eine Rentnerin ein Dorf im Saalekreis mit ihrem Späti belebt

"Brunis Späti-Kiosk" – ein umgebauter Rummelwagen

Seit neun Monaten steht der umgebaute Rummelwagen mit der knallroten Aufschrift "Brunis Späti-Kiosk" nun schon da. Er belebt das Dorfleben, ist sozialer Anlaufpunkt. Hier wird nicht nur gekauft, hier wird auch geplauscht. Etwas mehr als eintausend Euro hat sich die Familie die Verkaufsstelle kosten lassen. "Wir sind hier schon immer die etwas Verrückten gewesen. Erst, weil wir die Häuser gekauft haben, jetzt auch wegen der Späti-Idee", sagt Jens Kunsemüller, "Brunis" Schwiegersohn. Er lacht, denn: "Das ist für uns vollkommen okay."

Im Herbst 2018 zog die Familie aus Hessen in den Saalekreis. Sie wollen die Häuser auf dem großen Grundstück sanieren. Das ist ihre Lebensaufgabe. "Da kann ich leider nicht so kräftig mit anpacken, aus gesundheitlichen Gründen", sagt Brunhilde Nüchter. Aber: "Durch den Späti-Kiosk bin ich ausgelastet", so die Rentnerin. "Ich kann mich mit den Leuten unterhalten, habe das Gefühl, dass ich gebraucht werde."

Getränke, Fertiggerichte, Eis, Zigaretten, Drogerieartikel oder eine gemischte Tüte mit Süßigkeiten – das Sortiment ist groß für solch ein kleines Geschäft. Jeden Sonntag gibt es auf Bestellung frische Brötchen. Von Freitag bis Montag hat "Brunis" geöffnet. Sonst bleibt der Wagen zu. Denn Jens Kunsemüller erklärt: "Wir wollen ja anderen keine Konkurrenz machen. Das ist mehr ein Hobby für uns."

Doch so viele Geschäfte gibt es nicht in den umliegenden Ortschaften. Einen kleinen Tante-Emma-Laden im Nachbardorf, viel mehr nicht. Gerade am Wochenende oder in den Abendstunden bleibt den Menschen nur die vergleichsweise weite Fahrt nach Halle oder zur nächstgelegenen Tankstelle. Dort ist es jedoch teurer. "Wir halten die Preise niedrig bei uns", sagt Jens Kunsemüller. Denn der Späti-Kiosk ist Nachbarschaftshilfe. "Es gibt ältere Menschen, die nicht so mobil sind, oder auch behinderte Menschen, die kommen schlecht ins nächste Dorf." Aber zu "Brunis" um die Ecke kommen sie alle.

Erinnerungen an DDR-Zeiten

Der Schwiegersohn und die Tochter von Brunhilde Nüchter haben eine Website gestaltet. Hochmodern sieht der Internetauftritt aus. Wer bei Google nach einer Einkaufsmöglichkeit in der Gegend sucht, findet den Späti-Kiosk sofort. Erst neulich waren zwei Mitarbeiter einer Möbelspedition aus Hannover, die im Nachbarort ihre Arbeit getan hatten, zu Gast – und froh, dass sie an einem Sonntag bei "Brunis" ihren Hunger stillen konnten. Sogar Wlan gibt es dort.

Doch ist dieser umgebaute Rummelwagen denn nun wirklich ein Späti? Bis 21 Uhr ist montags geöffnet, am Freitag und Sonnabend bis 20 Uhr, sonntags bis 18 Uhr. "Erst haben wir ihn nur Brunis Kiosk genannt", erzählt Michaela Kunsemüller, die Tochter der Namensgeberin. "Die Leute haben dann aber gefragt, was das ist, etwa so eine Art Späti? Damit konnten die Leute mehr anfangen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden."

Der Späti ist ein Relikt aus DDR-Zeiten. Für die Schichtarbeiter wurden hier manche Läden ein bis zwei Stunden früher geöffnet oder später geschlossen. "Früh- oder Spätverkaufstelle" hieß das damals. Die Wende überlebten diese Läden nicht. Der Begriff "Späti" aber hält sich, besonders in Ostdeutschland. In den Städten wie Halle oder Magdeburg sind sie Kiez-Treffpunkte – genau wie in Eismannsdorf.

Zwar bleibt die Kundschaft an manchen Tagen aus. An anderen wiederum ist dafür umso mehr los, erzählt Brunhilde Nüchter. Bezahlen können die Kunden hochmodern nicht nur mit Bargeld, sondern auch mit der Kreditkarte und über den Online-Bezahldienst PayPal. Oder sie lassen anschreiben. So oder so, sagt Brunhilde Nüchter: "Ich bin mit unserem Späti-Kiosk wunschlos glücklich."