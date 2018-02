Drei Tierschützer standen am Donnerstag erneut wegen Einbruchs in eine Schweinezucht in Sandbeiendorf im Bördekreis vor Gericht. Das Oberlandesgericht (OLG) in Naumburg hat das Urteil der Vorinstanzen bestätigt: Für die drei Aktivisten bleibt es beim Freispruch.

Der Vorsitzende Richter sagte in der Begründung zum Urteil, dass es nur mit dem Videomaterial möglich gewesen sei, die Zustände in der Schweinezuchtanlage aufzudecken. In diesem speziellen Fall hätten Veterinärämter die Verstöße gegen den Tierschutz vertuscht. Die Entscheidung sei aber kein Freibrief für Tierschützer: Nur mit sicherem Wissen über solche Rechtsverstöße sei ein derartiges Vorgehen möglich.

Die zwei Männer und eine Frau waren 2013 in die Anlage in Sandbeiendorf eingedrungen und hatten die Haltungsbedingungen im Stall der "van Gennip Tierzuchtanlagen GmbH & Co. KG" gefilmt. Damit wollten sie Missstände dokumentieren. Die Betreiber der Anlage hatten die Aktivisten wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Freisprüche vom Amts- und Landgericht

Sowohl das Amtsgericht Haldensleben als auch in zweiter Instanz das Landgericht Magdeburg hatten die Tierschützer freigesprochen. Die Gerichte stellten das Tierwohl höher als das unerlaubte Eindringen. Gegen die Entscheidung hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, so dass der Fall vor das OLG kam. Die Anklage hatte Geldstrafen zwischen 300 und 800 Euro für die drei Tierschützer gefordert.

Die Verstöße gegen den Tierschutz in der Zuchtanlage mit mehr als 60.000 Tieren waren gravierend. Das wurde nach einer Kontrolle durch die zuständige Behörde nach Veröffentlichung des Filmmaterials bestätigt.

