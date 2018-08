Bürgermeisterwahl in Landsberg Heinrich und Weber bestreiten Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Landsberg im Saalekreis gibt es zunächst keinen Gewinner. In 14 Tagen findet eine Stichwahl zwischen Amtshinhaber Olaf Heinrich und SPD-Kandidatin Anja Werner statt. Werner kam bei der Wahl am Sonntag auf rund 39 Prozent und liegt damit klar vor Heinrich, der auf etwas über 26 Prozent kam. Tobias Halfpap und Steffen Müller (Bürgerliste) unterlagen bei der Abstimmung.