Wie zur Steinzeit mit einem Schilf-Boot in See stechen? Klingt gewagt, aber genau das probt derzeit ein Experimental-Archäologe auf dem Geiseltalsee bei Braunsbedra. Doch schon bald soll seine Expedition raus aufs Meer. Das Ganze soll nicht nur eine Abenteuer-Reise werden, sondern auch konkrete archäologische Ergebnisse bringen.

Der Experimental-Archäologe Dominique Görlitz und sein Team möchten beweisen, dass schon lange vor unserer Zeitrechnung Seerouten zwischen Europa und Afrika existierten. Schilf-Boote wie das, was derzeit auf dem Geiseltalsee zu sehen ist, sollen damals tausende Kilometer vom Kaukasus bis nach Ägypten zurückgelegt haben.

Der Geiseltalsee ist für die Steinzeit-Segler ein optimales Übungsgebiet, auch wenn es an diesem Tag etwas zu stürmisch ist. Da reichte es für Görlitz und seine Crew nur für ein Anlege-Manöver mit Unterstützung eines Motorboots.

Damit auf der Expedition im kommenden Sommer alles klappt, muss noch einiges an Übungszeit investiert werde. Denn Görlitz' Plan ist ambitioniert: Die Forschungsreise beginnt im russischen Sotschi. Danach geht es über den Bosporus in die Agäis. Das endgültige Ziel der Schilf-Boot-Crew: Ägypten.

Allerdings gibt es da noch ein Problem: Denn in Ägypten läuft derzeit ein Verfahren gegen Dominique Görlitz. Der Grund: Im Jahr 2013 hat er Gesteinsproben in der Cheops-Pyramide entnommen. "Wir haben das auch nie bestritten, dass wir dort Proben genommen haben, aber doch nicht, um Ägypten zu schaden, sondern um an seinem Vermächtnis zu arbeiten", schildert der Forscher seine Sicht der Dinge. Er hofft nun darauf, dass die Vorwürfe aus Ägypten bis zum Beginn der Expedition im Jahr 2019 geklärt sind.