Am Gradierwerk in Bad Dürrenberg im Saalekreis haben am Montag Abrissarbeiten begonnen. Ein Teilstück des Gradierwerks soll neu aufgebaut werden. Doch dafür muss zunächst die alte Konstruktion weichen. Das 100 Meter lange marode Querstück ist zwölf Meter hoch. Die Holzkonstruktion sowie die Bündel aus Schwarzdorn müssen in den kommenden zwei Jahren erneuert werden.