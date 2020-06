"Ich habe schon zwei Leute angeschossen"

Daniel erinnert sich, dass B. ganz ruhig auftritt, geradezu höflich. Er sagt: "Ich bin ein gesuchter Schwerverbrecher, ich brauche ein Taxi." Daniel weist darauf hin, dass sie gerade die Räder machen, er solle doch einfach den Bus nehmen. Doch Stephan B. lässt nicht locker. "Ich will nicht dasselbe machen, wie ich mit euren Nachbarn gemacht hab. Ich habe schon zwei Leute angeschossen. In dem Moment sagt Kai zu mir: 'Daniel, der hat eine Waffe.' Und erst da ist mir bewusst geworden, dass der uns eine Waffe vorgehalten hatte."

Daniels Bruder hatte einen der beiden Wagen direkt vor den Werkstatteingang gefahren, um die Reifen leichter verladen zu können. "Und da habe ich dann nur noch gesagt: Ja, aber das Auto, was jetzt direkt vor der Einfahrt steht, nimmst du nicht. Das ist relativ neu. Du nimmst das da hinten an der Bushaltestelle. Da hat er mich nur gefragt, ob das vollgetankt ist und ob das überhaupt fährt. Ich sage: Ja, das ist vollgetankt, natürlich." Flucht im Taxi: Mit diesem Wagen versuchte Stephan B., vor der Polizei zu fliehen. Bildrechte: MDR/Simon Köppl

"Gebt mir bitte noch zehn Minuten Zeit"

Daniel übergibt Stephan B. den Autoschlüssel, der greift in seine Hosentasche und will ihm 50 Euro geben. Daraufhin sagt Daniel nur: "Nimm dein Geld und verschwinde." Stephan B. lässt auf der Straße noch mal 50 Euro fallen und macht ein paar Schritte Richtung Auto. "Dann hat er gesagt: Ich weiß, ihr ruft so oder so die Polizei. Aber gebt mir bitte noch zehn Minuten Zeit."

Die Männer verschanzen sich im Werkstattbüro, während B. anscheinend Probleme hat, das Taxi mit Automatikschaltung zu starten. Er fährt noch mal an der Werkstatt vorbei und ist verschwunden.

Du hast null Gefühle gehabt in dem Moment. Du hast da weder Angst, du bist da nicht aufgeregt. Uns kam auch nicht in den Sinn, den zu überwältigen oder irgendwas, weil das machst du nicht, wenn du mit 'ner Waffe bedroht wirst. Also warum wir so ruhig geblieben sind, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich auch unser Glück. Daniel Waclawczyk Taxiunternehmer aus Halle

Während sich Kai um seine angeschossenen Nachbarn kümmert, fasst Daniel einen tollkühnen Plan. Er lässt sich von seinem Bruder dessen Taxi geben und fährt Stephan B. hinterher. "Ich verdiene mit dem Auto mein Geld und wollte einfach nur wissen, wo fährt er mit dem Auto hin? Die Polizei kommt hier nicht innerhalb von fünf Minuten her, im normalen Fall." Mit Hilfe eine App, die in den Taxis als Fahrtenschreiber dient, kann Daniel das gestohlene Taxi und Stephan B. orten. Er ist auf dem Weg nach Wiedemar, Richtung A9. Daniel fährt hinterher.

Kurz vor der Autobahnauffahrt in Wiedemar trifft er auf einen Polizeiposten. Aber die Beamten halten noch nach dem alten Fluchtfahrzeug Ausschau. Von dem Punkt ist die Autobahn nicht einsichtig. Ist der Stephan B. Richtung Berlin oder Richtung München geflüchtet? Die Ortung funktioniert nicht mehr. Das Handy im Taxi hat B. aus dem Fenster geworfen. Der Täter ist entkommen. Waclawczyk zündet sich erstmal eine Zigarette an und überlegt. Bildrechte: MDR/Manuel Mohr

Autohersteller ortet den Attentäter

"Wenn du jetzt einen Unfall hast oder in einen Straßengraben fährst oder vor einen Baum, geht ja auch so ein SOS-Signal an die Zentrale von Mercedes-Benz." Mit etwas Überredungskunst – der Dienst ist nicht offiziell freigeschaltet – lässt sich Daniel den Standort geben. Da ist Stephan B. gerade an der Abfahrt Weißenfels. Dort auf der B91 nimmt die Polizei ihn fest.

Per Smartphone geortet: Von Mercedes Benz ließ Daniel Waclawczyk sich den Standort des flüchtigen Halle-Attentäters übermitteln. Bildrechte: MDR/Simon Köppl Waclawczyk erhält sein Taxi zurück. Bei dem Unfall entstand ein Schaden am Scheinwerfer und an der Karosserie in Höhe von 14.000 Euro. Die Versicherung zahlt anstandslos. Doch für die Ermittlungen lässt die Polizei das Navigationsgerät ausbauen. Ohne ist das Fahrzeug nicht einsatzfähig. Als es um die Erstattung der Kosten geht, schieben LKA und BKA die Rechnungen hin und her. Am Ende zahlt der Generalbundesanwalt. Dadurch kann Daniel Waclawczyk das Taxi fast zwei Monate nicht einsetzen und fordert eine Entschädigung.

Attentäter soll die "richtige Strafe" bekommen