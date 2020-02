Die Grube Teutschenthal ist ein Kali- und Steinsalzbergwerk, das bis 1982 betrieben wurde – in 700 Metern Tiefe, auf 14 Quadratkilometern. Die Grube ist einsturzgefährdet. 1996 gab es einen Gebirgsschlag, der im Umkreis von rund 100 Kilometern zu spüren war. Seit vielen Jahren wird sie deshalb mit Müll verfüllt – auch mit Filterstäuben aus Müllverbrennungsanlagen.



"In dem Filterstaub ist auch Wasserstoff enthalten", sagte Erik Fillinger, technischer Geschäftsführer der Grube. Das Landesbergamt hatte in einer ersten Stellungnahme die Vermutung geäußert, dass Wasserstoff bei der Verpuffung in der Grube in Sachsen-Anhalt eine Rolle gespielt haben könnte.



Laut der Landesanstalt für Altlastenfreistellung Sachsen-Anhalt ist es im Bereich des Teutschenthaler Bergbaus in der Vergangenheit mehrfach zu massiven Gebirgsschlägen gekommen. Dabei seien ganze Grubenfelder zerstört worden. Ohne Vorsorgemaßnahme seien weitere Gebirgsschläge in den noch offen stehenden Grubenhohlräumen nicht auszuschließen, so die Landesanstalt.



Von 1905 bis 1982 wurden bei Teutschenthal Kali- und Steinsalze abgebaut. Die drei Gebirgsschläge seien besonders am Rand von Halle deutlich spürbar gewesen und hätten zu teilweisen Zusammenbrüchen der Hohlräume und zu Schäden an der Erdoberfläche geführt.