Von oben läuft die Sole über etliche Schwarzdornreisigäste, wodurch Wasser verdunstet und zugleich salzheitige Luft für die Atemwegstherapie entsteht. Bildrechte: MDR/André Plaul

Das Gradierwerk von Bad Dürrenberg Das technische Denkmal stammt aus dem 18. Jahrhundert und bestand ursprünglich aus fünf einzelnen Gradierwerken mit einer Gesamtlänge von 860 Metern – damit war es einst das Größte in Europa. Heute sind noch drei Gradierwerke mit ihren Verbindungsbauten ganz oder teilweise erhalten. Nach Stadtangaben bilden sie noch immer eine Länge von 636 Metern, womit das Gradierwerk Bad Dürrenberg weiter die längste zusammenhängende Anlage Deutschlands bildet. 2005 ging nach zehn Jahren Arbeit eine Grundsanierung des Gradierwerks zu Ende, wofür zehn Millionen Euro investiert worden waren.



Das Gradieren ist ein Prozess, um Siedekosten bei der Salzgewinnung zu sparen. Es erhöht durch Verdunstung den Salzgehalt der Sole. Ein Gradierwerk besteht aus einem Holzgerüst, das mit Schwarzdornreisigbündeln gefüllt ist. Die Sole läuft dann von oben nach unten über die Reisigbündel – und durch die große Oberfläche der Äste verdunstet viel Wasser. Ganz nebenbei entsteht – ähnlich wie am Meer – salzhaltige Luft, die eine positive Wirkung auf die Atemwege hat.



In Bad Dürrenberg waren 1763 Bergleute in 223 Metern Tiefe auf eine Soleschicht gestoßen. Sie hatte einen Salzgehalt von sieben bis neun Prozent. Nach dem Gradieren wies sie eine Konzentration von 16 bis 18 Prozent auf, was das Salzsieden in Siedepfannen deutlich verkürzt hat.