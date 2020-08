Die Pilotanlage in Leuna soll der Fraunhofer-Gesellschaft zufolge im Frühjahr 2021 fertig sein und rund 25 Mitarbeiter beschäftigen. Beteiligt sind Wissenschaftler des Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP in Leuna und dem Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS in Halle.