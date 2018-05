In Brachwitz bei Halle ist am Dienstag ein Auto von der Fähre gerollt und in der Saale versunken. Der 52 Jahre alte Fahrer sei aus dem Auto ausgestiegen, um zu bezahlen, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Als die Fähre anfuhr, setzte sich auch der Wagen plötzlich in Bewegung. Das leere Auto sei nach vorne gerollt und habe dabei auch die Schranke hochgeschoben, die als Sicherheitsabsperrung dient. Das Fahrzeug stürzte den Angaben zufolge in die Saale, trieb gut 50 Meter im Fluss und versank dann in Höhe der Marina. Verletzt wurde niemand.