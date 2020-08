Das Wohnhaus sollte gerade ausgebaut werden. Duch das Feuer im Wohnwagen wurde auch das Haus schwer beschädigt. Bildrechte: MDR/ SACHSEN-ANHALT HEUTE

Gleich drei Mal hat es am Wochenende in Bad Lauchstädt im Saalekreis gebrannt. Neben einem Wohnhaus brannte eine Hecke. In einer Scheune ging Müll in Flammen auf. Und am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr nach Polizeiangaben einen Brand in einem Wohnwagen löschen, der direkt neben einem im Ausbau befindlichen Wohnhaus stand.

Besonders besorgniserregend: In den Nächten zuvor hatte eine Familie regelmäßig in dem Wohnwagen übernachtet. Es hätte also ein deutlich größerer Schaden als die 50.000 Euro, die jetzt vermutet werden, entstehen können.

Brände sorgen für Millionenschäden

Auch anderthalb Tage später ist Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel immer noch betroffen, wenn er über die Feuer spricht: "Für unsere Feuerwehren war es schon schlimm, bei drei Bränden gleichzeitig im Einsatz zu sein. Vor allem, da es in Wohngebieten brannte und es nicht irgendwelche Feldbrände waren."