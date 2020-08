Seit mehr als einem Jahr müssen die Feuerwehren rund um Bad Lauchstädt (Saalekreis) immer wieder wegen Brandstiftungen ausrücken. Insgesamt 32 Mal brannte es in den vergangenen Monaten nach Angaben von Bürgermeister Christian Runkel bei ihm im Ort und den Ortsteilen. Nun wurde innerhalb weniger Tage am Mittwoch eine Hecke in Schafstädt zum zweiten Mal angezündet.

Besonders ärgerlich: Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, wurde in das Gebäude der Wehr eingebrochen. Dabei wurden drei Autoschlüssel und ein Handy gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, liegt der entstandene Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ortswehrleiter Ronny Just ist verärgert. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es ist innerhalb von fünf Tagen das zweite Mal, dass diese Hecke brennt. Ansonsten sind es meistens Stoppelfelder oder Strohballen. Also immer nur kleine Sachen, die uns aber natürlich die Nacht rauben."

Zuletzt hatte die Stadt 8.000 Euro Belohnung für Hinweise zu den Tätern ausgelobt. Offenbar mit Erfolg: Denn bereits in den vergangenen Tagen konnten zwei Verdächtige ermittelt werden, so Runkel. Einer durch die Polizei in Schafstädt und einer nach Zeugenhinweisen in Bad Lauchstädt: "Am Sonntag habe ich einen Anruf bekommen, der uns zu einem mutmaßlichen Täter führt", sagt Runkel. "Bei dem anderen Täter gab es ja schon eine Beschuldigtenvernehmung durch die Polizei. Sowohl in Bad Lauchstädt als auch in Schafstädt scheinen die Täter nun zumindest mal bei der Polizei namentlich bekannt zu sein."