Mehr als 30 Mal hatte es in den vergangenen Monaten in Bad Lauchstädt und in Ortsteilen wie Schafstädt gebrannt. Zuletzt am vergangenen Sonntag. Da stand in Bad Lauchstädt eine Gartenlaube in Flammen. Seit Montag wird der Brandort untersucht. Ob es einen Zusammenhang zu der Brandserie gibt, ist noch nicht klar.