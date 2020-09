Vor Gericht gilt zu klären, wo der Bronzeschatz gefunden wurde. Bildrechte: dpa

In seiner polizeilichen Vernehmung hatte der Angeklagte eingeräumt, die Stücke gefunden zu haben, aber nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in Bayern, teilte ein Sprecher des Amtsgerichtes Merseburg mit. Während in Sachsen-Anhalt archäologisch wertvolle Funde dem Land gehören und somit entschädigungslos abgegeben werden müssen, können in Bayern die Stücke gehandelt werden. Der Gewinn wird dort zwischen Finder und Grundstückseigentümer geteilt.