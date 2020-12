Viele Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt sehen sich mittlerweile an ihrer Belastungsgrenze – insbesondere im Süden des Landes. Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) sagte am Dienstag in der täglichen Pressekonferenz der Stadt, die Ampel stehe für vier von sieben Kliniken der Stadt (plus Merseburg) auf Rot.