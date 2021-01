"Einige von Ihnen denken jetzt sicherlich, dass Sie somit endlich ihr Ziel erreicht haben, weitere kritische Mitglieder, die Wert auf Transparenz und Satzungstreue gelegt haben, 'zu entsorgen'." Mit diesem Satz leiten die 13 Autorinnen und Autoren die Abrechnung mit der CDU ein. Sie spielen damit auf die seit Jahren andauernde Beitragsaffäre der CDU im Saalekreis an , seit 2008 gibt es das Problem. Der Vorwurf: Nicht alle Mitglieder hätten korrekt ihre Beiträge gezahlt, also nach der geltenden Satzung. In dem Austrittsschreiben wird weiter ausgeteilt:

Aufgeflogen sei das Ganze schon 2008. Damals war Frank Bannert Kreisvorstand und es habe wohl starke Kontroversen gegeben zwischen ihm und dem CDU-Mitglied Alfons-Josef Wolff. Er ist einer der 16 Menschen, die an Silvester ihren Austritt erklärten. Der Konflikt zwischen Vorstand und Wolff schwelt also schon über zehn Jahre.

So richtig Fahrt sei in die Sache erst 2014 gekommen. Damals wurde Michael Hayn Schatzmeister. Und die Aufgabe war es, aufzuklären, was da in den Jahren zuvor passiert war, wer zu wenig gezahlt hatte. Das sei ihm anfangs nicht gut gelungen, räumt Michael Hayn heute ein. Im Vorstand fehlten die Mehrheiten. Doch 2018 sah das anders aus: Alle Mitglieder sollten nun satzungskonform zahlen – keine Deals und damit geringe Zahlungen mehr für parteipolitische Aktivitäten.