Sachsen-Anhalts Landesregierung zeigte sich darüber aber nicht enttäuscht. Ein Sprecher sagte am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT, in der Hauptsache gehe es darum, mehr Bundesbehörden in den Osten zu holen. Mit der Cyberagentur sei es gelungen, dass diese Behörde in der Metropolregion Leipzig/Halle errichtet werde. Das sei das Wichtigste. Der Sprecher erklärte: "Ob der endgültige Standort der Agentur dann auf der Gemarkung Halle oder Leipzig liegt, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Wir haben die Hoffnung, dass sich im Umfeld des Kerns der Cyberagentur künftig viele Firmen ansiedeln werden."