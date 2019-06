Lebensqualität Ein Dorfladen für Dobis

Hauptinhalt

In vielen Dörfern in Sachsen-Anhalt fehlt es an örtlichen Lebensmittelgeschäften. So auch in Dobis, einem kleinen Dorf an der Saale. Hier hat eine Künstlerin ein Geschäft eröffnet – mit einem besonderen Konzept.