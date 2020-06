Wanderschäfer aus Löbejün "Opa, wenn du mal nicht mehr bist, mach ich weiter"

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gibt es zurzeit in Sachsen-Anhalt 69.800 Schafe. Etwa 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Schäfer, die von ihrem Beruf leben, nimmt aber ab. Laut Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt gibt es noch 130 Schäfer in Sachsen-Anhalt. Anfang der 1990er Jahre waren es 20 Mal so viele Schäfer und etwa 760.000 Schafe in ganz Sachsen-Anhalt.