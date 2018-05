Vier Schüler der Grundschule Astrid Lindgren in Schkopau im Saalekreis haben eine aufregende Reise hinter sich. "Wir waren eine Woche in Finnland, auch in der Schule", erzählt der Viertklässler Aaron stolz. Die 10-jährige Syndia ergänzt grinsend: "Wir sind auch in die Sauna gegangen und dann raus in den Schnee. Das war lustig und kalt".

Syndia, Aaron und zwei andere Kinder der Grundschule Astrid Lindgren durften für sieben Tage zur Partnerschule nach Finnland reisen. Seit September 2017 arbeiten die Schüler und Lehrer ihrer Grundschule mit drei anderen Schulen zusammen. Die liegen in Griechenland, auf Zypern und eben in Finnland. Für die Kinder stand nun die erste Auslandsreise an – gefördert durch EU-Mittel.

Interessierte Fragen von den Mitschülern zu Hause

Syndia und Charlin (v.l.) waren für sieben Tage an einer Schule im finnischen Oulu. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Viele der Grundschüler wären gern mitgefahren, doch nur wenige konnten mit. Umso wichtiger ist die große Willkommensrunde zu Hause: Die 180 Grundschüler haben sich im Essenssaal in Schkopau versammelt und lauschen gespannt, was die weitgereisten Viertklässler zu erzählen haben. Wie die Kinder in Finnland zur Schule kommen, was sie essen, wollen die Zuhörer wissen.



Ihre vier Mitschüler berichten: Viele Kinder kämen mit Skiern, manche mit dem Rad, andere würden von den Eltern mit dem Auto gebracht. Und essen würden sie alles, was auf den Teller komme. Ohne Ausnahme, jeder würde zumindest kosten. Darauf folgt ungläubiges, aufgeregtes Gemurmel unter den Schkopauer Schülern.

Schüler sollen über den eigenen Tellerrand schauen

Lehrer Oliver Motzek erklärt, warum die Grundschule mit den Schulen im Ausland kooperiert: "Der Hauptaspekt war, dass sie ein bisschen über den Tellerrand, über Schkopau hinausschauen." Motzek unterrichtet Mathe und Ethik an der Grundschule Astrid Lindgren und gehört zum Team, das das EU-Projekt nach Schkopau geholt hat. Die vier Grundschulen arbeiten zusammen, da die Kinder über die Grenzen von Sprache, Klassenstufe oder Handicaps hinweg voneinander lernen sollen.

Konzentration beim Skypen mit den anderen Ländern im Klassenzimmer Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Dazu gehören nicht nur die gelegentlichen Besuche. Die Kinder skypen auch unter Anleitung von Lehrern miteinander, es gibt Projekttage, die für alle vier Schulen dasselbe Thema haben und dann sind da natürlich noch die Briefe. Viertklässlerin Lara erzählt: "Ich habe einen Brief aus Zypern bekommen, von einem Mädchen." Ihr Mitschüler Eric sagt: "Meistens bekomme ich Post aus Finnland."

Briefe auf Englisch – auch für die Erstklässler

Jeder der Schüler aus Schkopau hatte vor einigen Monaten einen Brief auf Englisch geschrieben, von den Erstklässlern bis hin zu den Großen. An welche Partnerschule der gehen sollte, war ihnen freigestellt. Dazu warfen sie ihre Post einfach in die von den Kindern gebastelten Briefkästen mit den jeweiligen Landesfarben. Nun sind etliche Brieffreundschaften entstanden und die Kinder schreiben sich, so oft sie wollen.

Alle paar Wochen kommt Post von den Partnerschulen in Finnland, Griechenland und Zypern. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Lara ist eine von vielen, die gerade erst von Lehrer Oliver Motzek einen Brief ausgeteilt bekommen haben. Sie liest ihn vor und übersetzt gleichzeitig: "Hi, my name is Anna. Also 'Mein Name ist Anna.' I’m 9 years old. 'Ich bin 9 Jahre alt.' I’m from Cyprus. 'Ich komme aus Zypern.' My birthday is in January. 'Mein Geburtstag ist im Januar.'"



Motzek und die anderen Lehrer sind selbst ganz erstaunt, wie begeistert die Kinder beim Projekt mitmachen. Die Finnland-Reisenden haben sogar freiwillig viele Worte und Sätze auf Finnisch gelernt, besonders die 10-jährige Charlin. Sie kann sich auf Finnisch vorstellen, hat Vokabeln wie Ja, Nein, Danke, Guten Tag oder Auto parat.

Austausch über Grenzen hinweg

Das Austauschprogramm wird vom EU-Projekt "ERASMUS+" finanziert. Themen sind Inklusion und Werteerziehung. Dafür bekommt die Lindgren-Grundschule zwei Jahre lang zehntausende Euro Förderung – als eine von nur zwei Grundschulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Von dem Austausch über Grenzen hinweg sollen auch die Lehrer profitieren, da sie sich über ihre Arbeit verständigen und zusammenarbeiten sollen. Insgesamt wird es fünf europäische Treffen geben, natürlich auch in Schkopau. Am Ende soll ein Buch entstehen, an dem jede Schule mitschreibt und das sie dann gemeinsam als Hörspiel vertonen. Das große Abschlussprojekt ist für September 2019 geplant.