In Australien toben derzeit extreme Brände. Die Feuerwehren vor Ort sind im Dauereinsatz. Mit dabei sind auch hochmoderne Löschfahrzeuge "made in Sachsen-Anhalt" – genauer gesagt aus Farnstädt im Saalekreis. Das Farnstädter Unternehmen "Schmitz Fire and Rescue" ist mit knapp 60 Mitarbeitern Marktführer in Sachen Löschfahrzeuge. Pro Jahr werden rund 50 Fahrzeuge produziert.