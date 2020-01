Bau von Bio-Raffinerie Finnisches Biochemie-Unternehmen investiert 550 Millionen Euro in Leuna

Das finnische Biochemie-Unternehmen UPM will in Leuna im Saalekreis eine Bio-Raffinerie bauen. Aus Holz sollen Biochemikalien entstehen. UPM will 550 Millionen Euro investieren, 200 Jobs sollen entstehen.