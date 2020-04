Verwaiste Terminals und abgestellte Flugzeuge – die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch an den Flughäfen sichtbar. Deutschlands größte Fluggesellschaft, die Lufthansa, musste deshalb 700 ihrer gut 760 Flugzeuge vorübergehend stilllegen. Vor allem an den großen Drehkreuzen München und Frankfurt/Main warten die abgestellten Flieger nun auf bessere Tage.

Weil auf dem Frankfurter Vorfeld kaum noch Platz für die Maschinen ist, wurde dort sogar eine der Landebahnen kurzerhand zum Flugzeugparkplatz umfunktioniert. Weil es dort aber immer enger wurde, hat die Kranich-Airline zwei ihrer Airbusse inzwischen auch am Flughafen Leipzig/Halle abgestellt. Der Flughafen Frankfurt/Main hat bereits eine seiner Landebahnen zum Flugzeugparkplatz umfunktioniert. Bildrechte: dpa

Begrenzte Parkflächen in Leipzig/Halle

Flughafensprecher Uwe Schuhart zufolge haben auch die Ferienfluggesellschaften Condor und SunExpress je eine ihrer Maschinen hier zwischengeparkt. So viel mehr Dauerparker könnten auf dem größten mitteldeutschen Airport aber nicht dazu kommen, erklärt Schuhart MDR SACHSEN-ANHALT. Denn Platz für länger abgestellte Flugzeuge habe man lediglich auf dem Vorfeld direkt am Terminal und dort seien die Parkflächen begrenzt.

Zumindest die Condor könnte aber einige dieser freien Flächen in den kommenden Tagen noch nutzen wollen. Während die meisten Airlines ihre Flotten bereits am Boden lassen, sind die meisten Maschinen der Condor eigenen Angaben zufolge noch unterwegs. Im Auftrag des Auswärtigen Amtes bringt die Ferienfluggesellschaft dieser Tage zahlreiche gestrandete Touristen nach Deutschland zurück.

Airlines suchen noch nach Parkplätzen

Ein Großteil der Condor-Flotte ist aktuell noch in der Luft um gestrandete Touristen nach Deutschland zurückzubringen. Bildrechte: dpa Aber diese Flüge sind schon bald vorbei, erklärte Condor-Sprecherin Magdalena Hauser MDR SACHSEN-ANHALT. Daher suche man bereits nach geeigneten Orten, um die über 50 Flugzeuge umfassende Flotte dauerhaft parken zu können. Weil in Frankfurt, dem Drehkreuz der Condor, aber kaum noch Platz sei, fragt das Unternehmen Hauser zufolge nun auch gezielt bei kleineren Airports nach freien Stellflächen.

So seien sowohl die kleinen Regionalflughäfen in Münster und Kassel aber eben auch Leipzig/Halle im Gespräch. Mehr als eine Handvoll Flugzeuge werden es aber kaum sein, die in Leipzig für die kommenden Wochen oder sogar Monate geparkt werden. Das räumt auch die Condor-Sprecherin ein.

Theoretisch können in Leipzig/Halle zwar noch deutlich mehr Maschinen geparkt werden, denn Flughafensprecher Schuhart zufolge verfügt der Airport über viel Platz auf den Rollwegen. Den brauche man aber gerade dieser Tage für den noch immer regen Flugbetrieb am Platz.

Frachtmaschinen fliegen trotz Corona-Krise

Denn während die Passagierflüge auch in Leipzig/Halle ausgesetzt wurden, läuft der Frachtverkehr uneingeschränkt weiter. Bereits vor Beginn der Corona-Krise haben die Frachtflieger einen Großteil der Flugbewegungen am Airport ausgemacht. Mehr als 50 Frachtfluglinien steuern das Drehkreuz mittlerweile an und mit rund 1,22 Millionen Tonnen jährlicher Luftfracht ist Leipzig/Halle zudem der zweitgrößte deutsche Frachtflughafen nach Frankfurt/Main.

Schon vor Beginn der Corona-Krise waren die meisten in Leipzig/Halle landenden Flugzeuge Frachtmaschinen. Bildrechte: dpa Vor allem zeitkritische Güter wie Medikamente oder frische Nahrungsmittel werden oft per Flugzeug transportiert. Mit der Einstellung der meisten Passagierflüge ist der Versand dieser Waren aber deutlich schwieriger geworden. Denn bislang wurden sie meist im Frachtraum der nun abgestellten Passagierflugzeuge transportiert. Branchenbeobachter erwarten daher, dass in den kommenden Monaten deutliche mehr Frachtflüge abheben, von denen wohl auch viele in Leipzig/Halle landen werden.

Drehkreuz in Richtung Asien