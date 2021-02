Richter gibt zu bedenken, dass viele Betroffene des Fluglärms gar nicht direkt am Flughafen oder unter einer der vier Einflugschneißen wohnen würden. Wegen der Streuung des Fluglärms können auch weiter entfernte Ort wie Bad Lauchstädt, Braunsbedra oder Merseburg unter dem Fluglärm leiden. Er rechnet mit bis zu 1,5 Millionen Betroffenen im Großraum Halle-Leipzig. Daher hat er auch wenig Verständnis, dass sich die Landesregierung in Sachsen-Anhalt trotz der länderübergreifenden Problematik bei diesem Thema kaum zu Wort meldet: "Wenn man der Landesregierung in Magdeburg zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Fluglärm in Sachsen-Anhalt so gut wie nicht stattfindet. Vor Ort sieht die Sache aber ganz anders aus."

Allerdings ist Sachsen-Anhalt mit fast 20 Prozent Anteilen auch einer der fünf Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG, der Muttergesellschaft des Flughafens Leipzig/Halle. Richter fühlt sich von der Landesregierung daher im Stich gelassen und wirft der Politik vor, eigentlich ganz glücklich darüber sein, sich nicht weiter um den Flughafen kümmern zu müssen: "Ich habe das Gefühl, in der Landesregierung gilt das Motto: 'Lasst die Sachsen das doch lösen.' Magdeburg ist eben weit weg vom Flughafen Leipzig/Halle."

Sachsen ist für Planfeststellungsverfahren zuständig

Doch im Verkehrsministerium in Magdeburg ist man sich keiner Schuld bewusst. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT heißt es, dass für die Planfeststellungsverfahren am Flughafen die Landesdirektion Sachsen zuständig sei, da sich der Airport auch auf sächsischen Territorium befinde: "Jeder betroffene Anwohner in Sachsen-Anhalt, dessen Belange durch den Ausbauplan berührt werden, konnte bei der Landesdirektion Sachsen Einwendungen gegen die geänderte Planung erheben."

So ist Sachsen-Anhalt in die Erweiterungsvorhaben zwar nur indirekt involviert, die Landesregierung sei dafür aber auch in der Fluglärmkommission des Flughafens Leipzig/Halle vertreten. In dieser Funktion habe man festgestellt, dass "von einer Zunahme von Flugbewegungen insbesondere in der Nacht auszugehen ist. Demgegenüber steht eine Verkleinerung des Gebietes für passive Lärmschutzmaßnahmen nach der vorgelegten Berechnungsmethode nach Fluglärmgesetz. In diesem Zusammenhang werden umfangreiche und hochwertige Maßnahmen für einen wirksamen aktiven und passiven Schallschutz gefordert."